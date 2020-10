¡Espectacular! PlayStation realizó demostración de los fantásticos gráficos de la PS5

El lanzamiento del PlayStation 5 es uno de los más esperados en el mundo, puesto que se ha informado que cuenta con espectaculares gráficos que superan a las versiones anteriores.



Sony informó que está preparando sus principales fábricas para poder así asegurar la producción y distribución de la consola más esperada a nivel mundial, y aunque la pandemia por la Covid- 19 retrasó la producción y la fecha estipulada, la empresa ha dejado en claro que la consola tendrá mejoras que harán realidad la experiencia del usuario.

A través de sus diferentes redes sociales, Sony realizó una demostración de su consola para el deleite de sus seguidores, mostrando la mejora en la definición de los gráficos, en respuesta a los rumores originados por cibernautas que catalogaron los gráficos de la PS5 como similares a su versión anterior, la PS4.

Surprise! Watch a tour of PS5’s next-generation user experience in a special episode of State of Play, presented in 4K: https://t.co/f5wf5S0bsh pic.twitter.com/OZUYW267PN

— PlayStation (@PlayStation) October 15, 2020