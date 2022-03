Esparch sobre Castillo: «Se generen expectativas que no se pueden cumplir»

La ex Ministra de Defensa, Nuria Esparch, señaló que el presidente Pedro Castillo no ha considerado una serie de aspectos al ofrecer el envío de un avión FAP para rescatar a ciudadanos peruanos que buscan salir de la zona de conflicto en Europa del Este, que mantiene en vilo a Ucrania y al mundo entero en expectativa.





«Días después del anuncio, los aviones de la FAP no despegan. A la falta de autonomía de vuelo (paran muchas veces) se suman los 12 permisos que se necesitan para surcar espacios aéreos (más difícil en tiempos de guerra). Lamentable generar expectativas que no se pueden cumplir», manifestó la ex parlamentaria a través de su Twitter al no conocerse del despegue de dicha aeronave hasta la fecha.

Esparch hizo pública su posición al haber transcurrido cinco días del ofrecimiento del mandatario y no verse ninguna acción al respecto, lamentando que tanto los peruanos en Ucrania, como sus familias en Perú confíen en las palabras del jefe de Estado y finalmente no se cumpla la promesa.

Se pudo conocer también que el piloto Yazel Richard Hipólito Rudas fue ayudado por la empresa en la que trabaja para lograr salir de la zona donde se suscita el conflicto armado y ponerse a buen recaudo, sin embargo muchos peruanos en el país que perteneció a la Unión Soviética, no corren la misma suerte. A pesar de esto, la Embajada peruana en dicho país informó que son más de cincuenta compatriotas los que han logrado salir de dicho país, en su mayoría por vía terrestre hacia Polonia.

