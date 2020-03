España supera la cifra de muertes en China por coronavirus COVID-19

El Ministerio de Sanidad de España reportó hoy miércoles que hay 47610 personas infectadas con coronavirus COVID-19 en ese país. De esta cifra, hay 6900 pacientes hospitalizados, de los cuales 3166 se encuentran en Unidad de Cuidados Intensivos y 3434 han fallecido.

Con este reporte, España supera la cifra de fallecidos en China, país donde inició la pandemia del COVID-19 y que registra 3281 muertos.

El director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio, Fernando Simón, analizó la situación actual y dijo: “posiblemente ya estemos en el pico de la curva”.

Asimismo, advirtió que “llegar al máximo de casos y no seguir con el implemento de las medidas de precaución sería un flaco favor”.

Por su parte, la Policía de España ha detenido a 55 personas en las últimas horas, con un total de 484 detenidos desde el comienzo del estado de alarma decretado para frenar la propagación del coronavirus. (Foto REUTERS / Susana Vera)

Fernando Simón: “Con el incremento de casos nuevos, si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca. No me atrevería a decir que hemos llegado pero las tendencias no nos indican que vayamos hacia atrás”

