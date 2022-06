España da luz verde a la vacuna contra la viruela del mono

El Ministerio de Sanidad de España anunció este jueves que dio luz verde a la vacuna contra la viruela del mono, que se aplicará a personas que hayan tenido contacto con casos positivos y sean de “alto riesgo”.

“En el momento actual, y teniendo en cuenta la limitada disponibilidad de dosis, se prioriza la vacunación” en personas que hayan tenido exposición a la enfermedad “con alto riesgo de gravedad”, indicó el ministerio en un comunicado. “No se recomienda en estos momentos la vacunación preexposición, aunque podría recomendarse más adelante en función de la evolución del brote y de la disponibilidad de vacunas”, agregó.

El gobierno español anunció en mayo la adquisición de las vacunas Imvanex y los antivirales Tecovirimat a través de la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA).

Quizás te interese leer | China: Shanghái confinará a 2,7 millones de habitantes para realizar test masivos

No hay tratamientos ni vacunas específicas para la viruela del mono, pero los brotes pueden controlarse con la vacunación contra la viruela, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En España, se han confirmado hasta la fecha 242 casos positivos de viruela del mono, una enfermedad infecciosa causada por un virus transmitido a los humanos por animales infectados.

La enfermedad, que se identificó por primera vez en humanos en 1970 en la República Democrática del Congo, actualmente es considerada endémica en una docena de países africanos.

Su aparición en países no endémicos es lo que preocupa a los expertos. Hasta el momento los casos confirmados en regiones no endémicas son generalmente benignos y no se han reportado muertes.

Síguenos en redes sociales