En entrevista con Exitosa, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Esdras Medina (Renovación Popular), respondió a los congresistas, entre ellos Flor Pablo (Partido Morado), que se han opuesto a la aprobación de la ley que recompone el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

También te puede interesar: Susel Paredes sobre ley que debilita la Sunedu: “El Congreso privilegió el negocio y dio la espalda a la educación”

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar, en ‘Hablemos Claro’, el titular del mencionado grupo de trabajo instó a los congresistas opositores a la norma a dejar atrás los “apasionamientos” y respetar la decisión mayoritaria del Parlamento.

“Tenemos que aceptar que cuando se aprueba una ley por mayoría, tiene que aceptar la minoría. Hay que hablar las cosas con la verdad, sin apasionamientos”, manifestó Medina al recodar que la ley se aprobó ayer con 68 votos a favor.

🔴🔵Esdras Medina a Flor Pablo: “Cuando se aprueba una ley por mayoría, la minoría tiene que aceptar”#ExitosaPerú 📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD – 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/rOCaUG1Wsy — Exitosa Noticias (@exitosape) May 5, 2022



En esa línea, Medina descartó que, a través de la norma, el Legislativo quiera retornar al modelo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Aclaró que se trata de independizar a la Sunedu del Poder Ejecutivo y darle más autonomía a este organismo.

También te puede interesar: Yonhy Lescano tras ley que debilita la Sunedu: Deben irse todos porque no representan los intereses del pueblo

“Hace tiempo se dice que nosotros buscamos el retorno a la Asamblea Nacional de Rectores, eso es falso. Lo que nosotros proponemos es mejorar la Sunedu, no estamos anulándola sino independizándola del Poder Ejecutivo”, precisó.

“No estamos retornando a la Asamblea Nacional de Rectores. La señora (Flor Pablo) ha sido ministra y en su debido momento pudo haber realizado lo que ha manifestado; sin embargo, no lo hizo”, agregó.

Acotó que, ante la eventual promulgación de la norma por parte del Ejecutivo, la Sunedu continuará siendo un “organismo técnico y especializado”, pues solo se cambiará la composición de su consejo directivo.

“Nosotros no estamos yendo en contra de las funciones de Sunedu, que continuará siendo un organismo técnico y especializado. No hemos tocado nada, por lo tanto, la Sunedu seguirá cumpliendo sus funciones. Solamente que hay algunos que tienen intereses y no quieren soltar la directiva y la composición”, puntualizó.

◼ ¿Por qué se dice que la norma atenta contra la Sunedu?

Según especialistas, con la aprobación de la norma se debilita el funcionamiento de la institución al cambiar la composición de su consejo directivo. Hasta ahora sus integrantes son elegidos en un concurso público de profesionales.

Sin embargo, en adelante el consejo será integrado por dos representantes de las universidades públicas, uno de las universidades privadas, uno del Concytec, uno del Sineace, uno del Minedu y uno del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú.

Asimismo, el Minedu no estará encargado de la designación del superintendente sino el nuevo directorio de Sunedu, que tiene entre sus miembros a los representantes de las universidades, es decir, se volvería al modelo de la desactivada Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

Ahora todo está en manos del Poder Ejecutivo, que tendrá 15 días para promulgar la ley o plantear observaciones.

Otras noticias en Exitosa: