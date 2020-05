¿Es recomendable que los adultos jueguen videojuegos durante la cuarentena?

Para muchos la palabra videojuegos, es sinónimo de entretenimiento para los chicos de la casa, pero se debe aclarar que no necesariamente es así. Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS), se pronunció sobre esta actividad que se ha vuelto muy popular por el aislamiento social obligatorio que todas personas realizan por la pandemia del Covid-19.

El máximo ente rector de la salud, recomienda jugar videojuegos “activos” para mantenerse en forma en casa, como parte del diseño de una lista de actividades que pueden colaborar en el afán de mantenerse saludable, en días en que se recomienda permanecer en cuarentena debido a la pandemia causada por el coronavirus y evitar la propagación de esta enfermedad.

En una entrevista para el portal Prensa Libre de Guatemala, la psicóloga Ximena Dávila, indica que el error que se comete es que conforme más crecemos, más se deja a la ligera el lado divertido e infantil de nuestro ser. Dejamos en el olvido nuestros aspectos de imaginación y creatividad, por lo que vamos perdiendo habilidades para crear y divertirnos con pequeñas cosas.

“Cuando hablamos de diversión en adultos, se nos ocurren pocas cosas, pero siempre pensamos en videojuegos. El problema, es que estos no se consideran una diversión poco sana o positiva, porque se comete el error de asociarlos únicamente con violencia, cuando algunos sí traen beneficios para los usuarios. Por ejemplo, ayuda a mantener la atención, a mantener activa la imaginación, a promover la creatividad y generar pensamientos estratégicos”, comenta la profesional.

Para ciertas personas se considera muy relajante el llegar a casa y leer un libro o ver una película, para otros, jugar videojuegos durante un tiempo libera el estrés. Despeja la mente de las actividades diarias, además de divertirse, ayuda a tener más energía.

#BeActive and stay #HealthyAtHome ! Here are some physical activities you can do at home during #COVID19 outbreak:

🤸‍Try exercise classes online

💃Dance to music

🎮Play active video games

🤾Try skipping rope

💪Do some muscle strength & balance training#coronavirus pic.twitter.com/1lt300HYhK

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 25, 2020