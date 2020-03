¿Es el quokka el animal más feliz del mundo?

A pesar de no ser muy popular y su nombre no sea tan conocido, el quokka fue declarado en el 2013 como el animal más feliz del mundo por The Huffington Post. ¿El motivo? Sucede que este animal suele esbozar lo que parece ser una sonrisa y su gran simpatía con los seres humanos lo ha vuelto muy popular en las redes sociales.

El quokka o Setonix brachyurus apenas mide 40 cm, y si bien muchos asumen que pertenece a la familia de los roedores, hay que especificar que se trata de una especie marsupial de la familia del canguro, con la diferencia de que tan solo mide el tamaño de un gato. Viven aproximadamente 10 años y son herbívoros, principalmente nocturnos.

Hay que precisar que este peculiar espécimen, al igual que muchos otros en el mundo, se encuentra en la lista de animales en peligro de extinción: actualmente solo existen entre 7,500 y 15,000, y la cifra sigue disminuyendo con el pasar de los años. Incluso, el quokka recientemente ingresó a la IUCN Red List Threatened (Lista roja de animales en peligro), por dos razones: la introducción en su hábitat de especies depredadoras, como el zorro; y la deforestación y preparación de grandes terrenos para construir edificios.

El quokka y las redes sociales

Al ser un animal en peligro de extinción, pero tan amigable a la vez, se ha vuelto muy popular ver en Instagram a muchos usuarios sacándose selfies con ellos, incluyendo celebridades como Shawn Mendes, Chris Hemsworth, entre otros. Por ello, existen muchas reglas para realizar esta práctica. Incluso, cabe precisar que se imponen multas entre los 300 y 2.000 dólares australianos por levantar o apresar de alguna manera a esta criatura.