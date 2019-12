¡Es el adiós! Leao Butrón se despide del fútbol

Ya lo tiene decidido. A sus 42 años, Leao Butrón afirmó que la próxima temporada será la última en su dilatada carrera futbolística, pues sabe que ya es hora de colgar los guantes y dedicarse a otras actividades, entre las cuales estaría la de postular a la alcaldía de Surco y emular lo hecho por George Forsyth en La Victoria.

“Definitivamente el año 2020 va a ser el último de mi carrera. Ya está decidido, hace rato vengo pensando eso, y más allá de que me siento bien físicamente, creo que ya es suficiente, y quiero comenzar nuevos proyectos que tengo en la cabeza”, aseguró el experimentado arquero.

Butrón confesó que le gustaría enfrentar al Bayern Múnich de Alemania en su partido de despedida y que buscará la influencia de Claudio Pizarro para cumplir ese sueño. “Ahora que me hablo con Claudio, que vengan sus amigos del Bayern”, dijo Butrón al programa Match Deportivo.

El arquero de Alianza Lima también se refirió a una futura postulación a la alcaldía de Surco después de haberse retirado. “Yo sí tengo un pequeño bicho, pero si tú me dices ahorita me gustaría más estar en el deporte, no quiero decir nada, pero yo estoy inscrito en el PPC desde el 2010, así que no lo quiero descartar (postular a la alcaldía)”, agregó.

“La gente detractora hablaba mal de George Forsyth y parece que no saben que hay estudios. Cuando uno tiene las ganas de hacer las cosas bien las hace y punto. Forsyth nos ha dado una muestra de que quiere algo distinto en un distrito donde le ha tocado vivir varios años’, finalizó Butrón.