Es difícil que Gareca se queden en Perú, señala Liberman

A través de sus redes sociales, el periodista argentino Martín Liberman, refirió que ve complicado que Ricardo Gareca finalmente decida continuar al frente de la selección peruana y dio a entender que los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol habían pensado en Sebastián Beccacece como su reemplazo.

El hombre de prensa señaló que, a su criterio, el ‘Tigre’ era muy difícil de reemplazar debido a todo lo logrado con la selección peruana. En esa línea, añadió que Jorge Sampaoli, quien dirigió en Perú algunos años y también estuvo al frente de selecciones como Chile y Argentina, podría reemplazar a Gareca.

“Aclaró que para mí, Gareca es único e insustituible. Técnicamente no es más el DT de Perú ya que su contrato esta vencido. Ojalá decida quedarse, aunque lo veo difícil. La mejor opción sería Sampaoli aunque la dirigencia piensa en su ex colaborador Beccacece. No tengo más para decir”, indicó Liberman.

No tengo + para decir — Martin Liberman (@libermanmartin) July 5, 2022

ENTORNO DE GARECA SE REÚNE CON FPF

Solo faltan pequeños detalles para asegurar la presencia de Ricardo Gareca al frente de la Selección Peruana por cuatro años. Por ese motivo, el entorno del ‘Tigre’ será parte de un nuevo paso con miras a la renovación del DT. La reunión se dará en Argentina y sin la presencia del técnico, en esta cita se definirá el tema económico.

En este dialogó que será en Buenos Aires, estarán presentes, el hijo del estratega Milton, quien asistirá acompañado de Mario Cupelli (abogado del entrenador), Jean Marcel Robilliard (secretario general de la FPF) y el presidente de la FPF, Agustín Lozano.

Al ser consultado, Agustín Lozano, sobre la continuidad de Gareca, dijo: “Estamos en conversación de ello. Ricardo Gareca está pasan- do días de vacaciones y seguramente la próxima semana tendremos algunas noticias”.

