Ernesto Bustamante pidió que Subcomisión de Acusaciones no sesione el lunes por Perú vs. Australia

El congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, pidió que la siguiente sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para evaluar el caso de la vicepresidenta Dina Boluarte y otras denuncias, sea reprogramada para este martes 14 y no el lunes 13 de junio por el partido Perú vs. Australia.

“Sugiero que el lunes no se convoque, recordemos que hay un partido de fútbol de interés nacional y eso podría ser una justificación para que muchos no asistan. Propongo que sea el día martes en cualquier momento del día. Miércoles es un día de pleno, así que nos queda lunes o martes y lunes es día de fútbol”, sostuvo este viernes.

Así lo expresó luego de que la presidenta de la subcomisión parlamentaria, Rosío Torres (Acción Popular), decidiera reprogramar dicha sesión ante la falta de quórum.

Cabe precisar que, en la agenda se tenía previsto debatir las denuncias contra Dina Boluarte, vicepresidenta de la República y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), por una presunta infracción a la Constitución.

También estaba la denuncia constitucional contra Manuel Merino de Lama, el ex presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores Aráoz, y el ex ministro del Interior, Gastón Rodríguez, por las muertes de los ciudadanos Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las protestas del 2020.

Finalmente, Bustamante aclaró que con su sugerencia no considera que el partido Perú vs. Australia es más importante que las denuncias pendientes. “No es mi pensamiento, sino que más bien otros podrían considerar que están celebrando o llorando el resultado del partido para no asistir”, concluyó.

No obstante, los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidieron reprogramar la sesión para el martes 14 a las 8:00 a.m., día siguiente del partido.

