Ernesto Álvarez sobre caso Dina Boluarte: “Es una infracción y eso lo sabe no solo los políticos, sino también sus asesores”

El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, se manifestó acerca del reporte de la Contraloría General de la República en contra de la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, en donde señala que habría incurrido en una infracción constitucional al ser parte de la directiva del Club Departamental Apurímac y de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú cuando asumió el cargo de ministra.

Asimismo, aseguró que la funcionaria Boluarte habría cometido una infracción, tal como lo señala la Contraloría, debido a que en el artículo 126° de la Constitución Política del Perú “los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas, ni asociaciones privadas”.

En esa línea, explicó que los clubes al que perteneció y pidió licencia la ministra de Estado son “asociaciones privadas, no lucrativas”.

“Son asociaciones que no tienen expectativa de lucro, si tienen intereses particulares que son prohibidos por la Constitución (…) Es una infracción y eso lo sabe no solo los políticos, sino también sus asesores”, señaló el exmagistrado Álvarez en entrevista con Canal N.

Cabe señalar que, la también vicepresidenta de la República, Boluarte Zegarra, indicó que no cometió ninguna infracción constitucional, debido a que pidió licencia a ambas asociaciones civiles y aseguró que no existe ninguna norma “que exija la renuncia a los cargos” que asumió, sino “únicamente a no ejercer las funciones de dirección y gestión”.

“Desde que presenté mi solicitud de licencia, dejé de ejercer dichas funciones y, así, cumplí con la exigencia constitucional consagrada en el artículo 126° de la Constitución Política del Perú”, sostuvo.

