Érika Villalobos se pronuncia tras el ampay a su aún esposo Aldo Miyashiro

“Lo que sí me molesta es cuando se meten con mi familia, con mis hijos, cuando graban, cuando se ponen en la puerta de mi casa, y ahí estoy, soy capaz de perder los papeles. En estos días me ha tocado, todo lo que quieran conmigo, yo sabré cómo manejarme, pero con mis hijos no”, dijo muy molesta.

En otro momento, la reconocida actriz se refirió indirectamente a los programas de espectáculos que brindan información falsa y pierden la noción para tratar un tema. En ese sentido, se refería al programa de Magaly Medina, que compartió imágenes en los exteriores de su vivienda recibiendo flores.

“Hay mucha información equivocada. No puedes aceptar cualquier cosa. Me refiero a ciertas cosas, pero hay otras que son evidentes. La mayoría de veces no es a así, porque la gente no conoce a las personas, porque nadie me conoce a mí. Yo estúpida no soy, pero la gente habla como si lo fuera”, aseguró. Sostuvo que no es difícil aguantar el silencio porque con el tiempo ha aprendido que es la mejor opción.