Después de se hiciera público las conversaciones entre su patrocinada Roxanne Cheesman, pareja del fallecido Alan García y Jorge Barata, representante de Odebrecht, el abogado Erasmo Reyna se pronunció con Nicolás Lúcar en ‘Hablemos Claro’, a través de Exitosa Televisión.

Nicolás Lúcar cuestionó la veracidad de las declaraciones de Jorge Barata y en particular, sobre el caso del exmandatario Alan García. Sin embargo, el letrado se muestra convencido de lo dicho por Barata, en la que sindica como inocente a García Pérez, en las conversaciones que sostuvo con su patrocinada.

“Es en esas circunstancias (suicidio de Alan García) en la que no está presionado (Barata) por las estrategias procesales (…) Él se muestra y dice lo que finalmente su conciencia y su conocimiento le permiten hacerlo”, indica Reyna.

El abogado indica que se la conversación se sostuvo el 17 de abril, día en que Alan García Pérez se suicidó en su departamento de Miraflores cuando iba a ser detenido. Por otro lado, después de la revelación de los chats entre Cheesman y Barata, el fiscal José Domingo Pérez dijo que esas conversaciones prueban que el entorno de García buscaría entorpecer la investigación.

No obstante, la defensa legal de Cheesman asegura que Domingo Pérez sufre una especie de anacronismo en referencia al proceso que se le sigue al ex jefe de Estado. “Qué va a probar la obstrucción si eso (la conversación) se ha producido luego de que el presidente García se había disparado (…) Si sabes y tienes consciencia de la inocencia de tu pareja y el padre de tu hijo (Alan García), pues tienes que llamar al sinvergüenza que no ha tenido la oportunidad, el coraje, de decir la verdad hasta ese momento.”, asevera.