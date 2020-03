Equipo médico que detuvo coronavirus reprocha a Italia

Con tres mil 405 muertos y un sinnúmero de infectados, activó las alarmas en Italia, la nación europea que sufre el epicentro de la pandemia del coronavirus. Pese a ello, las autoridades italianas no extreman las medidas y eso se lo ha hecho saber el equipo médico que detuvo el coronavirus en China.

El vicepresidente de la Cruz Roja China, Sun Shuopeng, miembro del equipo médico que detuvo el coronavirus en China, reprendió a los italianos por no tomar con seriedad el cierre nacional impuesto por sus autoridades. Ante esta situación, enfatizó que una estricta cuarentena es la medida esencial para poder controlar los contagios. “Aquí no hay medidas lo suficientemente estrictas, hay personas en la calle, el transporte público funciona, hay personas en hoteles, no se ponen las máscaras”, dijo.

“En este momento necesitamos frenar toda actividad económica y debemos frenar el desplazamiento de personas”, afirmó. “Todas las personas deberían estar en sus casas en cuarentena”, indicó. Estas declaraciones fueron realizadas en una conferencia de prensa del presidente de la región Lombardía, Attilio Fontana. “Nuestros invitados chinos están asombrados de ver cómo hay demasiada gente en las calles, cuántos usan el transporte público, y que pocos llevan mascarillas”, dijo Fontana.

Italia ya es el país del mundo con más víctimas mortales por el coronavirus. Hasta ayer se registraron un total de 3.405, superando a China, el lugar donde se originó la pandemia, y el Gobierno puede ampliar las restricciones de movimiento más allá del 3 de abril y endurecer las prohibiciones.