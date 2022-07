Equipo de fiscales toma declaración de ministro José Gavidia por investigación de peculado

🚨#LoÚltimo:

Equipo de fiscales acuden a la sede del Ministerio de Defensa para tomar la declaración al titular del sector en el marco de la investigación preliminar iniciada por la Fiscal de la Nación por presunto delito de peculado de uso. pic.twitter.com/TGnLoQzfrR — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 22, 2022

Cabe señalar que, la Fiscalía inició una investigación preliminar contra el funcionario Gavidia, por la presunta comisión de delito peculado de uso, debido a que abordó una aeronave de la Marina de Guerra del Perú con sus tres hijas (dos menores, de 11 y 15 años, y Verónica Gavidia, de 31 años).

En entrevista con Exitosa, el ministro Gavidia hizo un mea culpa por sus actos y señaló que, de haber cometido algún delito, asumirá las consecuencias.

“A mí lo que más me duele son mis hijas, ellas se sienten responsables de lo que está pasando. Les he dicho que estén tranquilas, no va a pasar nada, yo estoy llano a las investigaciones de la Fiscalía y del Congreso, de quien venga, yo no tengo ningún temor. Mi conciencia está tranquila”, declaró en nuestro medio.

