Entorno de Ricardo Gareca se reunirá con miembros de la FPF para definir tema económico

Solo faltan pequeños detalles para asegurar la presencia de Ricardo Gareca al frente de la Selección Peruana por cuatro años. Por ese motivo, el entorno del ‘Tigre’ será parte de un nuevo paso con miras a la renovación del DT. La reunión se dará en Argentina y sin la presencia del técnico, en esta cita se definirá el tema económico.

También te puede interesar: Gino Peruzzi se mostró contento por llegar a Alianza Lima: “Voy a dar lo mejor”

En este dialogó que será en Buenos Aires, estarán presentes, el hijo del estratega Milton, quien asistirá acompañado de Mario Cupelli (abogado del entrenador), Jean Marcel Robilliard (secretario general de la FPF) y el presidente de la FPF, Agustín Lozano.

Al ser consultado, Agustín Lozano, sobre la continuidad de Gareca, dijo: “Estamos en conversación de ello. Ricardo Gareca está pasan- do días de vacaciones y seguramente la próxima semana tendremos algunas noticias”.

“Estamos conversando y dialogando mucho con él. Creo que a ambos nos hace bien, tanto a la FPF como a él, tomarnos un tiempo, y eso es lo que hemos hecho de manera prudente e inteligente, pero con paciencia porque creo que así se hacen bien las cosas”, concluyó Lozano.

Como se sabe Gareca ha pedido un plan estructural en todas las categorías del fútbol peruano para poner la firma de cara a su tercer proceso eliminatorio con el buzo de la bicolor.

A falta de tres días de que se cierre el mercado de fichajes del fútbol argentino, la llegada de Alex Valera, a Rosario Central, se complica debido a que la postura de este club no es del gusto del club crema. La administración crema quieren vender al atacante, mientras que el equipo ‘Canalla’ busca que sea cedido a préstamo, por eso la operación está estancada.

Lo más visto en Exitosa

🔵🔴 “Tuve las ganas de ir, lamentablemente no entró el balón. Ya lloré y lo superé […] Esto es fútbol, la pude meter, como fallar. Estuve triste, no me voy a decaer”, indicó Valera.https://t.co/IdV6n3huMg

— Exitosa Noticias (@exitosape) July 5, 2022