Pensionista denunció que le sustrajeron más de mil soles de su cuenta del Banco de la Nación

Este viernes, a través de la señal de Exitosa, uno de nuestros periodistas realizó una importante denuncia. Hamilton Segura acusó que a su padre le sustrajeron toda su pensión, que le había sido depositada en su cuenta del Banco de la Nación. Según indicó, no obtuvo una respuesta coherente de parte de la entidad, e incluso, señaló que su progenitor tendría que regresar en abril.

“Mi padre durante más de 25 años es pensionista. Cobra siempre en quincena, esta vez por el coronavirus y la emergencia sanitara que estamos atravesando, ha visto que le han depositado el 6 de marzo, pero según ellos mi padre cobró el 7, sin embargo él recién fue el 23 a cobrar su pensión. Él está enfermo, cuando llega a la agencia le dicen que ya cobró y le dijeron que vaya en abril. Mi mamá, que es más joven, hizo el reclamo de inmediato. Luego, se comunicaron conmigo. Vi su cuenta y veo que el 7 de marzo alguien cobró toda su pensión y con eso él paga el agua, la luz y se alimenta”, indicó.

Segura afirmó que cuando fue a pedir las cámaras de vigilancia, le pusieron el video de cuando su padre fue a cobrar el 15 de febrero, y no el presunto 7 de marzo que ellos alegan. “Ellos dicen que los viejitos se olvidan. Lo que nos dan a entender es que mis padres quieren cobrar de nuevo, incluso el nombre del video de seguridad lo cambiaron para mostrármelo. Esto me demuestra que hay una organización al interior de la agencia del Banco de la Nación ubicada en la urbanización Carabayllo”.

“Tuve que comprobar los hechos, para ir a la Fiscalía, resulta que esto les ha pasado a varios adultos mayores. Quiero comunicar que a veces es común escuchar cuando un viejito es está quejando de que no le han pagado su pensión. Les dicen que no hay plata, los engañan. Así roban a los que cobran en Pensión 65, Juntos, etc. Es una modalidad de años. Por eso protesto, ellos no tienen la capacidad para quejarse. A mi papá le dijeron que va a cobrar recién abril, ¿y marzo?”, aseveró el hombre de prensa.

El hombre de prensa aclaró que él está denunciando a los trabajadores, a los cajeros. Soy profesor de lenguaje no verbal, vi que los ojos de uno de los cajeros se veían culpables. Vi que manipuló la computadora donde está la data, en el momento en el que me acerqué a pedir el video. Rápidamente dejó su puesto de cajero y manipuló una computadora, que es una especie de servidor o administrador. Me ponen un video con otro nombre, pero todos los videos tienen una fecha dentro. Quiero que los peritos me ayuden. Puse la denuncia en la comisaría, y el Policía no firmó el documento, solo firmó mi padre”, concluyó.