Enrique Wong sobre moción de vacancia: “Seguimos enfrentándonos mas y creando más inestabilidad”

El segundo vicepresidente del Parlamento y congresista de Podemos Perú, Enrique Wong, se pronunció acerca de la moción de vacancia en contra del presidente de la República, Pedro Castillo. En ese sentido, señaló que dicha medida no cuenta con los votos necesarios para destituir al jefe de Estado de su cargo.

Asimismo, pidió a los miembros de las diferentes agrupaciones parlamentarias dejar de promover los enfrentamientos entre los diferentes poderes del Estado, debido a que crean inestabilidad política. La autoridad del Legislativo, Wong Pujada, indicó que los congresistas respaldarán la moción si, en los próximos días, se encuentran pruebas que comprometan al Gobierno en actos de corrupción.

“Seguimos enfrentándonos mas y creando más inestabilidad o más problemas a través de esta confrontación, o buscamos que el presidente enmiende y trate de corregirse para lograr la gobernabilidad, pero si aparece más videos que lo comprometan, indudablemente que tendríamos que apoyar la vacancia”, manifestó el congresista ante la prensa.

También puedes leer: Minsa: Menores de 12 a 17 años podrán recibir tercera dosis contra la covid-19 desde este sábado 26

Además, indicó que el presidente Castillo tiene la disposición de acudir al Parlamento el próximo lunes 28 de marzo para contestar las interrogantes sobre su gestión. “Saludamos el deseo de venir a contestar todas la interrogantes, los cuestionamientos que existe”, añadió.

Por último, el legislador se refirió acerca del pedido del canciller César Landa al Legislativo, de permitir que representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) participen en el debate de moción de vacancia y señaló que dicha institución puede visitar el Congreso, pero no intervenir en sus decisiones. “La función de la OEA no es venir a calificarnos como Congreso, porque es una institución independiente, es uno de los tres poderes del Estado. Puede venir como observador, pero intervenir no, de ninguna forma”, manifestó.

Más información: