Enrique Wong sobre Condori: “No creo que por un ministro pongamos en riesgo a todo el Gabinete”

El congresista de Podemos Perú y segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Wong, afirmó que otorgará el voto de confianza al Gabinete Ministerial que preside Aníbal Torres “con la esperanza” de que el presidente Pedro Castillo realice cambios en las carteras cuestionadas, principalmente el retiro de Hernán Condori del Ministerio de Salud.





Desde los exteriores del Parlamento, Wong Pujada precisó también que su bancada aún no tiene una decisión definida sobre la investidura. Sin embargo, reiteró que es necesario la salida del ministro cuestionado Condori Machado, antes de la presentación del gabinete ante el pleno, el 8 de marzo.

“En mi caso en particular, sí creo que deberíamos darle el voto de confianza con la esperanza de que el presidente logre (resolver) (…) el caso del ministro de Salud. Tanto el Colegio Médico, la federación, las facultades de medicina y mucha gente entendida, entre ellos el exministro Ugarte, se han pronunciado y dicen que es necesaria la salida del ministro de Salud. No creo que por un ministro pongamos en riesgo a todo el gabinete”, sostuvo a la prensa.





El presidente de la República, Pedro Castillo, evitó responder esta mañana por los cuestionamientos que pesan sobre el ministro de Salud, Hernán Condori. En declaraciones para los medios, el mandatario aseveró que el problema en el sector salud no parte por la designación de una persona, sino que es un “problema histórico”.

“Ustedes miran personas, no miran los casos graves. El problema de la salud no es un problema netamente endémico, es histórico. [¿Y si no está preparado el ministro?] No estuvo preparado todo el sistema de salud que pasó, hoy lo vamos a corregir. Los invito a que caminen junto con el ministro a la posta más lejana y que él mismo les responda“, dijo en respuesta a los periodistas.

