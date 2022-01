Enrique Wong pide que presidente Pedro Castillo “aclare” posible salida al mar para Bolivia

El congresista de Podemos Perú, Enrique Wong, consideró necesario que el presidente Pedro Castillo la posibilidad de otorgar acceso al mar a Bolivia, pues enfatizó que, según la Constitución, nuestro territorio es inviolable y no puede cederse “ni un milímetro”.





“Lo que él debería ver –pienso que también sus asesores- son facilidades portuarias, como Paraguay que tiene interés por salir por el Perú. Nosotros tenemos que darle una posición a nivel portuario, pero debería leer la Constitución, que dice que la nación es inviolable. No podemos ceder ni un milímetro del país”, declaró para Canal N. “Creo que el presidente no ha sido muy claro. Es necesario que salga a aclarar y que por lo menos diga que no quiso referirse a dar una parte de nuestro país”, añadió.

En esa línea, señaló que el jefe de Estado debió acudir “más preparado” a la entrevista con el periodista de la cadena CNN en Español, Fernando del Rincón, señalando que lo único que ha generado ha sido desconfianza y más incertidumbre.





También puedes leer | Ministro de la Producción se mostró en contra de otorgar salida al mar a Bolivia: “La soberanía hay que respetarla”

“Ha provocado muchísima desconfianza sobre lo que ha expresado de Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Es bastante peligroso para el país porque todo su desarrollo se basa en la inversión privada y nadie va a tener desconfianza (sic) con alguien que dice que está aprendiendo”, apuntó.

Como se recuerda, en la segunda parte de la entrevista que brindó a CNN, el mandatario admitió que hace tiempo se manifestó a favor de otorgar acceso al mar a Bolivia, durante un foro celebrado en el país altiplánico, pero remarcó que “le consultaremos al pueblo”, viéndose reflejada dicha acción en un proceso de referéndum.

“En un evento, ni siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato. Pero ese es un clamor de Bolivia. Sí, lo dije […] No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo… jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, agregó el jefe de Estado.

Más en Exitosa