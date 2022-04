Enrique Wong: “Decir que una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución son la solución es mentirle al pueblo”

El congresista de Podemos Perú, Enrique Wong, consideró que es un “error” afirmar que los problemas del país se solucionarán con una nueva Constitución, redactada por una Asamblea Constituyente.

A través de su cuenta de Twitter, el también segundo vicepresidente del Congreso acusó al Ejecutivo, liderado por Pedro Castillo y su premier Aníbal Torres, de crear falsas expectativas en la población y sumir al país a una mayor incertidumbre.

“Decir que una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución son la solución a nuestros problemas es mentirle al pueblo, es crear falsas expectativas y sumir al país a una mayor incertidumbre”, escribió

Decir que una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución son la solución a nuestros problemas es mentirle al pueblo, es crear falsas expectativas y sumir al país a una mayor incertidumbre. No permitiré que se destruya a nuestra patria. 3(3) #SinCongresoNoHayDemocracia — Enrique Wong Pujada (Oficial) (@WongPujada) April 26, 2022



“No permitiré que se destruya a nuestra patria”, indicó al adelantar que no respaldará el proyecto de ley del mandatario para que en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 se consulte en referéndum si el país está de acuerdo con una nueva Constitución.

En ese sentido, Wong calificó de inconstitucional e innecesaria la iniciativa que presentó ayer el gobierno de Castillo Terrones. Aseguró que está situación ha ocasionado que el precio del dólar vuelva a subir, afectando a “los más pobres”.

“Siempre aposté por la gobernabilidad y la buena fe, pero al retomar el gobierno su proyecto autoritario de Asamblea Constituyente debo reconocer que me equivoque. No han aprendido nada y no tienen voluntad de enmienda”, criticó.

