Enel informa que desde hoy hasta el sábado habrá corte de luz en distritos de Lima y Callao

La empresa Enel informó a través de un comunicado el corte temporal del servicio de luz en varios distritos de Lima y Callao, comenzando desde hoy miércoles 25 de mayo hasta el sábado 28 de mayo.

El enunciado de la empresa multinacional explica que la suspensión de la energía eléctrica responde al mantenimiento preventivo a las redes de electricidad, con el fin de mejorar la calidad del servicio. Además, anuncian que la luz no se irá totalmente en los distritos seleccionados, solo algunas zonas especificas se mantendrán sin el servicio por las horas que corresponda hacer el trabajo.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas especificas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalla la compañía en su comunicado.

Este es el cronograma con los distritos y horarios, que ha dispuesto Entel:

Miércoles 25 de mayo

San Antonio de Chaclla (8:00 am – 5:00 pm)

Callao (8:30 am – 1:30 pm)

Comas (9:00 am – 10:30 am) (2:30 pm – 4:00 pm) (9:30 am – 6:00 pm)

Jesús María (9:00 am – 4:00 pm)

Carabayllo (9:00 am – 5:00 pm)

Independencia (9:00 am – 5:00 pm)

Jueves 26 de mayo

Rímac (8:30 am – 5:30 pm)

Ventanilla (8:30 am – 5:30 pm)

Lima Cercado (9:00 am – 1:00 pm)

El Agustino (10:00 am – 4:00 pm)

Carabayllo (11:30 am – 1:00 pm) (2:30 pm – 4:00 pm)

Viernes 27 de mayo

SJL (8:00 am – 5:30 pm)

Rímac (9:00 am – 10:00 am) (1:00 pm – 2:00 pm) (3:00 pm – 4:00 pm)

Callao (9:00 am – 10:30 am)

SMP (11:30 am – 1:00 pm) (2:30 pm – 4:00 pm)

San Miguel (9:00 am – 5:00 pm)

Santa Rosa de Quives (9:00 am – 6:00 pm)

Sábado 28 de mayo

Rímac (9:00 am – 10:00 am) (11:00 am – 12:00 am)

Huacho (8:00 am – 2:00 pm)

Chancay (8:00 am – 5:00 pm)

