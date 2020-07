Endeudados esperan posición de Vizcarra por banca usurera

El excongresista de la República, Yonhy Lescano, pidió al presidente Martín Vizcarra invocar- en su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias- el artículo 84 de la Constitución Política del Perú que permite al Banco Central de Reserva regular las altísimas tasas de interés impuestas por los bancos al momento de cobrar el pago de sus créditos a los usuarios, los mismos que esperan anuncios al respecto.

“El presidente debería enfrentar el abuso económico porque es una forma de defender a la población y debería tomar una medida al respecto. Yo creo que el tema debería llevarlo al Congreso (en su discurso) y usar el artículo 84 de la Constitución mediante la cual el BCR regula el crédito en el Perú. Ese artículo aún no ha sido utilizado para los cobros leoninos de los bancos ni tampoco el Código Civil que regula el mismo. Debería utilizarse”, le dijo Lescano a Diario Exitosa.

En otro momento, emplazó al mandatario “a no tenerle miedo a los grandes grupos económicos que hacen campañitas en contra de los que buscan la justicia para la población”, por lo que pidió defienda a los peruanos ante el abuso aplicado por las financieras en el cobro de créditos con intereses altísimos a diferencia de otros países de la región.

“Tiene que defenderse la economía familiar en una serie de aspectos para que no sea socavada la economía familiar, para que no sean asaltadas por los bancos, sin pagar servicios caros, sin pagar intereses altos, sin permitir que se cobren servicios prohibitivos, que los alimentos no lleguen a precios muy caros. Que haya ayuda porque la economía ha quedado ‘fauleada’”, manifestó el exparlamentario de Acción Popular.

De otro lado, Lescano Ancieta dijo que no espera grandes anuncios en el último discurso del presidente Martín Vizcarra como mandatario. Aunque, expresó, su deseo de escuchar propuestas en pos de la empleabilidad de los peruanos.

“No espero mucho, la verdad. Habrá un discurso coyuntural porque va a tener que decir cómo va a enfrentar la pandemia, del trabajo que han perdido 2 millones 700 mil en Lima y en provincias unos 5 millones de trabajo. Va a ser un discurso equilibrado”, expresó el abogado.