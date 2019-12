Las redes sociales están repletas de virales adictivos. Uno de ellos, es el famoso reto de encontrar un objeto o un animal oculto en un laberinto de imágenes en el menor tiempo posible. Por esta razón, hoy te presentamos uno que está complicando a muchos usuarios debido a su complejidad.

Como estamos a poco de la Navidad, el reto que te presentamos hoy trata de encontrar el sombrero de Papa Noel. Si bien parece una prueba sencilla, déjanos contarte que muchos usuarios no han podido encontrar la solución y han tenido que recurrir a internet.

Créditos: Gergely Dudás – Dudolf

Si no pudiste encontrar el sombrero, tendrás que seguir practicando más retos virales para mejorar tu atención. Pero no te preocupes, aquí te dejamos la solución al misterio. No te olvides de compartir este viral y retar a tus amigos.

SOLUCIÓN:

