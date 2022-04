“En mi país no pasa esto”: mexicana ahorró para viajar a Cusco con su familia, pero no pudo viajar por paro de controladores aéreos

Aunque el paro de controladores aéreos se suspendió, el daño que generó la paralización del sector ha ocasionado que centenares de turistas nacionales e internacionales pierdan sus vuelos, entre ellos se encuentran una ciudadana mexicana y su familia que no pudieron viajar a Cusco por la huelga del sindicato.

Desde los exteriores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la extranjera, de aproximadamente 45 años, narró -a Exitosa- que tanto ella como sus familiares trabajaron con mucho esfuerzo para costear su viaje a Cusco, con el fin de conocer Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo.

Pero grande fue la decepción cuando llegaron a la terminal aeroportuaria y se toparon con la noticia de que se habían paralizado las operaciones en los aeropuertos de Cusco, Ayacucho, Trujillo, Arequipa y Tacna debido al paro de controladores aéreos.

“Soy de México y llegué (a Perú) con mi familia para conocer Cusco y Machu Picchu. Hemos ahorrado y trabajado mucho para poder venir a este bonito lugar, pero hoy nos encontramos con esto (paro)”, contó.

“Estamos muy tristes porque (esta situación) golpeó nuestra economía y nos decepcionó”, acotó.

Molesta y triste a la vez por la situación, la turista indicó que su vuelo estaba previsto para las 12:35 p.m., pero no podía abordar el avión porque no la aerolínea no le daba una respuesta certera ni información sobre la reprogramación del vuelo. Alegó que en su país, México, no ocurren este tipo de incidentes.

“Nadie me da información, quisiera saber si me devuelven mi dinero para ir a otro lado o ir en autobús […]. No sé por qué el gobierno aquí no estuvo al pendiente, en mi país no se da esto, se soluciona”, sentenció la indignada turista.

