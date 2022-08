En Familia | Sepa enfrentar esos ‘berrinches’

“Entre los 2 y los 4 años los niños empiezan a tener dificultades con sus propias emociones, ya que aún no tienen la capacidad de regularlas por sí solos. De ahí que tengan reacciones descontroladas y no planificadas tanto de rabia como de frustración”, explica el psicólogo infantil Alfonso Correa.

EN PLENA RABIETA…

Si no pudo evitar que el berrinche se produzca, siga estas recomendaciones: Primero, mantenga la calma. No ayuda responder a la rabieta de un niño con una rabieta de adultos. Si está seguro/a que el niño/a no corre peligro, entonces trate de continuar con lo que estaba haciendo, como si no pasara nada.

A pesar el momento, bríndele confianza. Pruebe diciendo: “Te voy a ayudar a que salgas de esto”. También lo puede hamacar, cantarle o abrazarlo para calmarlo. Lo más importante, NUNCA CEDA. Su hijo/a tiene que aprender claramente que una rabieta no lo acerca a ninguna solución.