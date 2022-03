En Familia | Papiloma humano al ataque

Se estima que el 90% de las personas sexualmente activas, tanto mujeres y hombres, adquirirán el virus del papiloma humano (VPH) en algún momento de su vida, lo que lo convierte en una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en el mundo.

El Dr. Gino Venegas, ginecólogo oncólogo de la Clínica Anglo Americana, explica que en la mayoría de las veces, el sistema inmune es capaz de eliminar el virus por sí mismo, pero en algunos casos se mantiene en el cuerpo y, si no es identificado oportunamente, podría llegar a desarrollar lesiones premalignas y cáncer.

El especialista desmiente los cuatro principales mitos que existen alrededor de este virus:

1. Contar con una sola pareja sexual evita el riesgo de infección con el VPH. ¡Falso! Esta afirmación solo puede considerarse cierta cuando ninguno de los dos ha tenido intimidad previamente. A pesar de que ser monógamo disminuye el riesgo a la infección, esta no está relacionada con la cantidad de parejas sexuales.

2. La prueba del papanicolaou detecta el VPH. ¡Falso! El papanicolaou identifica cambios celulares en el cuello uterino que podrían desarrollar lesiones, sin embargo, no diagnostica la presencia del virus en el organismo. Existen otras pruebas como el test molecular de VPH que tiene una alta sensibilidad del 96% para su detección.

3. No te contagias si usas preservativo. ¡Falso! No protege en un 100% la infección por VPH, debido a que no puede evitar el contacto con otras partes de la piel que son potencialmente contagiosas, como los alrededores de la zona íntima.

4. La infección por VPH es sinónimo de cáncer. ¡Falso! Más de 14 variantes son consideradas de alto riesgo y, en consecuencia, pueden causar cáncer. El 85% de los infectados logra superar el contagio de forma espontánea.

