En Familia | Mitos y verdades sobre la incontinencia urinaria

La incontinencia urinaria es una condición de salud muy frecuente, sin embargo, la falta de información y las creencias populares pueden generar desconocimiento y confusión a la hora de identificar los posibles malestares.

Y en el mes Internacional de la Incontinencia Urinaria, el médico geriatra, Pedro Salomé, nos ayuda a esclarecer y disipar las dudas respecto de los siguientes mitos más populares.

Mito: “La incontinencia urinaria es poco común” Verdad: Por el contrario, es muy habitual. Existen 400 millones de personas en el mundo con esta condición, según cifras de la Sociedad Internacional de Incontinencia.

Mito: “La pérdida de orina es un proceso normal del envejecimiento” Verdad: No es del todo cierto. Condiciones como el embarazo o alguna intervención quirúrgica de próstata, podrían acelerar la aparición de la incontinencia. No hay una edad específica para esta condición.

Quizás te interesa leer | María del Carmen Alva: “El presidente está en todo su derecho de acudir al Pleno para dar un mensaje”

Mito: “La incontinencia solo les da a mujeres que han tenido hijos”. Verdad: Un gran porcentaje de mujeres que lo padece tiene menos de 40 años y no tiene antecedentes de embarazos. Factores de riesgo, como tabaquismo crónico, asma, obesidad, entre otros, pueden provocar el descenso de los órganos hacia el piso pélvico.

Mito: “No se debe beber líquido” Verdad: Todos debemos consumir agua para estar hidratados. Resulta oportuno indicar que se deben restringir aquellas bebidas irritantes como el café, té, bebidas con gas, jugos de frutas envasadas, entre otros líquidos que puedan aumentar la sensación de ir al baño.

Mito: “Se pueden usar toallas higiénicas, ya que absorben la orina sin problema” Verdad: Las toallas higiénicas están hechas para líquidos de mayor densidad, no para la orina, que es un líquido más ligero. Esto puede provocar que la ropa interior se moje e irrite la piel.

🔵🔴 #URGENTE | “Estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan […] No me temblará la mano en señalar culpables o inocentes”, indicó Bruno Pacheco, exsecretario general de presidencia.

📻 95.5 FM pic.twitter.com/fawf0u8ZDK

— Exitosa Noticias (@exitosape) March 12, 2022