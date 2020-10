En Familia | Mantén tus manos limpias y sin Covid-19

Este jueves 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos, una fecha que fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el año 2008, para concientizar a la población sobre la importancia de esta acción para prevenir el contagio y propagación de enfermedades, y así salvar muchas vidas.



¡Y cuánta razón tenían! Desde que inició la pandemia el lavado de manos con agua y jabón se convirtió, además del uso obligatorio de mascarilla, en una de las principales medidas para prevenir el Covid-19; no solo como un hábito de higiene. Por esta razón, recordamos la manera correcta de realizar esta limpieza.

Quítese los objetos de las manos y muñecas (pulsera, reloj, anillo, entre otros).

Mójese las manos con suficiente agua.

Aplique jabón y frote bien hasta formar espuma.

Asegúrese que de frotar el jabón en todas las superficies de la mano (palma, dorso, entre los dedos, debajo de las uñas y el pulgar) durante 20 segundos.

Enjuague con abundante agua.

Seque las manos con un papel toalla o una toalla limpia.

Cierre el caño con el papel toalla que acaba de usar.

Elimine el papel utilizado o tiende la toalla para ventilarla.

Cuidado con el alcohol

En caso de no tener agua y jabón a la mano, una opción excepcional es usar alcohol medicinal o en gel; aunque no es tan eficaz. En este punto, el médico de Sisol Salud, Víctor Cabrera, advirtió que el uso desmedido de esta sustancia, de no tener una concentración recomendada, puede provocar problemas en la piel.

“Mucha gente está usando de manera excesiva el alcohol en los diversos puntos donde se desplaza, con la finalidad de protegerse del Covid-19, ya sea en el carro, la oficina; incluso luego de lavarse y bañarse se aplican el alcohol”, comentó.