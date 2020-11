En Familia | Las grandes ventajas de tener una mascota en el hogar

Muchas veces hemos escuchado la frase “los perros son el mejor amigo del hombre”, pero también se pueden convertir en grandes aliados para la salud, ya que ayudan a elevar la autoestima, dejar de lado la ansiedad y evitar el estrés. ¡Y no solo los perros! Los gatos, loros, peces o cualquier otra mascota ayudan.







La psicóloga de Sisol Salud, Cecilia Portocarrero, explicó que tener un animal doméstico en casa permite establecer vínculos afectivos, lo que genera un gran soporte emocional. Además, la interacción que se produce con el juego, las caricias y las caminatas activan la serotonina, conocida como la “hormona de la felicidad”.

En las personas, dicha hormona puede reducir el estrés y fortalecer las relaciones sociales, además de fomentar la confianza y provocar una sensación placentera. Se libera de forma natural en el cerebro cuando se da la mano, se recibe un abrazo o se mira a los ojos a un ser querido.

Terapia con animales

Portocarrero reveló, además, que la terapia energética con animales que implementa a la fecha Sisol Salud en pacientes con cuadros de baja autoestima y depresión está dando resultados positivos, porque les enseña a conectarse con su mascota a través de la comunicación y canalizar su energía.

No obstante, pidió tener en cuenta ciertos aspectos, como la comunicación correcta, no propiciar conductas negativas y mantener un adecuado entorno familiar. Los pacientes que no tienen mascota deben pasar por una pequeña evaluación psicológica para conocer su perfil psicológico, a fin de poder recomendarles una.