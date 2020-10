En Familia | Evita los octógonos para prevenir la obesidad

Según el Ministerio de Salud, el 85.5% de los fallecidos a causa del Covid-19 padecían de obesidad; un grupo que, además, tiene 8.5 veces más probabilidades de requerir hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Ante esa realidad, resulta vital optar por una alimentación saludable y evitar ingerir ciertos insumos.



Pero, ¿cómo identificarlos? El nutricionista del Instituto Nacional de Salud (INS), Antonio Castillo, recordó que la Ley de Alimentación y el Manual de Advertencias Publicitarias estableció el uso del etiquetado con octógonos en los productos para indicar el exceso de azúcar, sodio(sal) y grasas saturadas.

También te puede interesar: Salud: ¿Cómo reconocer si estoy en una relación con una persona tóxica?

“Si no lo presenta, eso puede ser denunciable. Las autoridades competentes se harán cargo de esos temas o se puede hacer una denuncia directa a Indecopi”, precisó. No obstante, admitió que hay algunos productos en el mercado que no tienen octógonos, lo cual es perjudicial para la población.

Aconsejan priorizar el consumo de productos de origen natural, como frutas y verduras. Asimismo, evitar los impulsos de comer frituras y golosinas.

ALIMENTOS DAÑINOS

Entre los principales alimentos que pueden afectar nuestra salud y causar obesidad, a corto o largo plazo, destacan los embutidos, frituras, hamburguesas, pizzas, pastelitos, bebidas azucaradas, golosinas, chocolates, insumos procesados, comida enlatada, entre otros. Mientras más grasosa es la comida, peor es para la salud.

También te puede interesar: En Familia | ¿Cómo mejorar la comunicación entre padres y docentes?

LANZAN APLICATIVO

El INS lanzó la semana pasada el aplicativo Alerta “Análisis de Etiquetas Nutricionales”, que identifica el exceso de azúcar, grasas saturadas y sodio en productos procesados y ultraprocesados. “Tienes un producto industrializado a la mano, coloca los datos nutricionales de la etiqueta que solicita el aplicativo, y lo calculará”, explicó.