En Familia | Controle el hambre emocional

A todos nos ha pasado que comemos algunas veces de más. Es normal. Pero si la necesidad de hacerlo se repite con más frecuencia de la que nos gustaría, debemos tomar cartas en el asunto.

El aburrimiento, estrés, ansiedad, ira, baja autoestima, etc., son algunas de las situaciones que llevan con más frecuencia a esta situación. Esa manera de comer desmedida, vinculada a las emociones negativas, y que genera un falso bienestar, se conoce como hambre emocional.

“Cuando la persona siente unas intensas ganas de comer a pesar de haber ingerido la cantidad adecuada de nutrientes y sus ganas de comer están dirigidas a la comida chatarra como helados, dulces y golosinas, estamos hablando de un hambre falso que tiene por finalidad llenar el vacío emocional que la persona siente”, explica la Dra. María Elena Escuza.

Por ello, la especialista nos brinda estos consejos para controlar este tipo de hambre causada por la ansiedad:

