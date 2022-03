En Familia | Consejos para escoger una EPS

La pandemia ocasionada por la Covid-19 ha hecho que miles de peruanos se interesen cada vez más en el cuidado de su salud, y opten por tener una EPS (Entidades Prestadoras de Salud). Al respecto, Karla Mori, Gerente Comercial de Sanitas Perú indicó que “es muy importante que los peruanos sepan que, al adquirir un seguro EPS a través de su centro laboral, ellos no pierden la cobertura ambulatoria y hospitalaria de EsSalud”.

Por el contrario, “las EPS funcionan como el complemento ideal para cuidar de nuestra salud […] se podrá hacer uso de una red privada de clínicas y de beneficios adicionales que elevan la calidad de la atención al utilizar el servicio”.

¿Qué debe tener en cuenta al escoger una EPS?

1.- Copagos y deducibles: Karla Mori indica que es vital revisar datos como los copagos, deducibles y los topes que la compañía aseguradora ofrezca. De esta forma, podrá tener una idea más clara de cuánto deberá pagar al necesitar atenciones médicas tanto sencillas como complejas.

2.- Exclusiones: Es importante conocer las exclusiones del plan de salud. Muchas personas toman un plan de salud para atender una enfermedad en curso y sucede que estas enfermedades pueden estar excluidas del plan de salud por su naturaleza.

Quizás te interesa leer | María del Carmen Alva: “El presidente está en todo su derecho de acudir al Pleno para dar un mensaje”

3.- Benefificios: Las EPS permiten que las personas complementen su cobertura médica obligatoria con diversos beneficios, como la cobertura de una red de clínicas privadas. Por ejemplo, Sanitas Perú pone a disposición de sus usuarios una red de farmacias asociadas y el envío de medicinas a sus hogares, entre otros beneficios.

4.- Manténgase informado. Revisar y conocer a profundidad los diversos planes y seguros existentes en el mercado permitirá que usted pueda tomar una decisión informada, optando por el seguro que se ajuste más a sus necesidades.

🔵🔴 #URGENTE | “Estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan […] No me temblará la mano en señalar culpables o inocentes”, indicó Bruno Pacheco, exsecretario general de presidencia.

📻 95.5 FM pic.twitter.com/fawf0u8ZDK

— Exitosa Noticias (@exitosape) March 12, 2022