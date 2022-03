En Familia | ¿Comes por todo? Si tu respuesta es sí, entonces sufres de ‘Hambre Emocional’

¿Eres de los que come por todo? Ya sea cuando estás triste, o cuando alguien te dice ‘tenemos que hablar’, o cuando tienes estrés, etc. En esas situaciones, ¿siempre comes? Si tu respuesta es sí, entonces sufres de ‘Hambre Emocional’.





El Doctor Erick Piskulich, especialista en cirugía y endoscopía bariátrica de la Clínica Avendaño, explica que, para entender lo que es el hambre emocional, primero hay que aclarar lo que son las emociones.





Emociones

Podemos definir las emociones como respuestas psicofisiológicas de los individuos a estímulos internos o externos y que tienen influencia a diferentes niveles en las personas. Así, podemos decir que no hay emociones buenas y malas, si no que todas ellas son una fuente de información sobre cosas que están sucediendo en nuestro interior o en el exterior.

A partir de aquí se entiende que el hambre emocional se convierte en un problema cuando el comer es la única respuesta a ese estímulo de las emociones.

¿Qué hacer?

Pese a que esta patología debería ser tratada por un especialista, es importante tener en cuenta ciertas pautas para seguir cuidando nuestro bienestar digestivo.

Respeta horarios.

Es importante evitar comer en el espacio habilitado para trabajar. Así será más fácil establecer las pausas en la jornada laboral coincidiendo con las horas para tomar un tentempié saludable.

Come tranquilo.

También es importane sacar un tiempo prudente para comer sin prisas. Incluye en tu dieta alimentos que tengan alta fibra para que puedas saciar tu apetito.

Haz deporte.

Es un hábito muy recomendado para conseguir reducir la ansiedad y vivir de una manera más optimista. Te ayudará a regular tus emociones.

Recuerda:

Mantener un estilo de vida saludable en el que se incluya una dieta equilibrada, un descanso adecuado y la práctica habitual de actividad física, reduce el riesgo de padecer obesidad, diabetes o hipertensión.

