En Familia | Chequeos médicos obligados

Los chequeos médicos generales juegan un papel vital en las personas. Sin embargo, son dos cosas por las cuales no se practica con responsabilidad: no existe una cultura preventiva, es decir, “si no hay malestar, para qué voy al médico”; y el no saber qué tipo de exámenes realizarse.

Al respecto, el Dr. Manuel Ruiz recomienda realizarse evaluaciones preventivas, al menos, una vez al año, las cuales analizan los factores de riesgo más comunes como la edad, estilo de vida y antecedentes familiares, además otros exámenes que buscan directamente patologías cardiovasculares, respiratorias, hematológicas, gastrointestinales, entre otras.

Así, estos son los exámenes que todo adulto debería realizarse con regularidad:

• Un análisis de sangre ayuda a determinar el estado de salud en general y detectar enfermedades tales como la anemia, las infecciones o algún trastorno hematológico. Los resultados muestran los niveles de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, hemoglobina, hematocrito, y plaquetas.

• Para las mujeres, es necesario que se realicen el Papanicolau, para evitar un posible caso de cáncer cervical. Mediante este examen también se detectan cambios en las células del cuello uterino que indican que en el futuro podría formarse cáncer.

• Por su parte, en los varones, en importante realizarse un examen de próstata, al menos una vez al año, para ayudar a diagnosticar síntomas tales como la dificultad para orinar o un resultado elevado en los análisis de sangre.

• Para diagnosticar un probable caso de diabetes o prediabetes es necesario realizarse una prueba de glucosa. Este se realiza tomando una muestra de sangre.

• Finalmente, el electrocardiograma. Esta es una prueba común e indolora que registra las señales eléctricas del corazón. Se utiliza para detectar rápidamente los problemas cardíacos, hipertensión y controlar la salud del corazón.

