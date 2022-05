En Familia | Aprende a usar tu tarjeta de crédito con estos tips

Saber cómo usar la tarjeta de crédito de manera inteligente es importante para evitar que se convierta en un dolor de cabeza. “Se debe tener en cuenta que la tarjeta de crédito es un instrumento crediticio, no es dinero adicional y, por lo tanto, es necesario usarlo de manera responsable”, dice José Rivas Rodríguez, docente de Educación Continua del Instituto Carrión. En ese sentido, brinda siete tips para gestionar de manera responsable las tarjetas de crédito y sacarles el máximo provecho a sus beneficios:

1. Descuentos: Todas las tarjetas de crédito tienen una red de tiendas y restaurantes asociados que ofrecen descuentos y promociones por usar- las en su cadena. Aprovéchalos.

2. Usa los puntos: Con este beneficio podrás acceder a diversos productos y/o viajes que se encuentren afiliados a la entidad financiera. Esto aplica para los consumidores que tienen sus pagos al día.

3. No te llenes de tarjetas: Se recomienda tener solo una con la cual podrás acceder a diversas transacciones sin ningún tipo de inconveniente ni riesgos.

4. Paga a tiempo: Es vital para evitar cobros de moras y penalidades. También debes evitar el pago de la cuota mínima, pues los intereses a largo plazo se pueden volver interminables.

5. No pagues tu tarjeta con otra: Es una práctica usual que lleva a un círculo vicioso que traerá una deuda más grande, con más intereses y no tendrás capacidad de cumplir con el pago en poco tiempo.

6. No hagas gastos cotidianos: No uses la tarjeta para gastos hormiga o del día a día, ya que aumentas tu deuda y desorganizas tu cuota mensual.

7. Deudas responsables: Trata de realizar un gasto mensual que no supere el 30% de tus ingresos. Según la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), el superar ese porcentaje en deudas es un indicio de exceso de gasto.

