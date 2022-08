En Familia | Aprendan a cuidar su cuerpo

2. Los padres deben usar los nombres adecuados de todas las partes del cuerpo, y no usar apodos o nombre “divertidos”. Así, los niños aprenderán a usarlas con naturalidad y sin avergonzarse.

1. Aunque los niños no quieran bañarse, quizá por el agua fría debido al invierno, los padres deben explicar el valor de mantener una buena higiene, esto incluye también la importancia de cambiar su ropa interior diariamente y su ropa en general.

3. Conforme los niños y niñas crecen, comienzan a descubrir su cuerpo a través de la autoexploración. Es normal que lo hagan y no es para escandalizarse. Los padres deben explicarles que esto se hace en privado y no en público. Este es el momento de decirles que no deben dejar que alguien los toque, ni que invadan su privacidad.