En el Perú existen muchos Elvis Miranda, aseguró su abogado

El General PNP Máximo Ramírez, abogado del suboficial Elvis Miranda, quien fue acusado por abatir a un delincuente el año pasado en Piura, indicó en entrevista exclusiva con Exitosa que su patrocinado actuó de manera correcta y es por ello que fue absuelto de los cargos, dado que hizo un uso adecuado de su arma de reglamento.







Ramírez manifestó que esta decisión del Tribunal Superior Militar Policial del Norte de poner fin al proceso que se le seguía al suboficial es reconfortante para el personal que integra la Policía Nacional del Perú, puesto que en a nivel nacional existen muchos casos como el de Miranda, en donde los efectivos policiales afrontan procesos legales.





Para el abogado y miembro de la Policía, Miranda no actuó fuera del marco legal, ya que usó su arma de reglaje de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N°1186. Además, resaltó que fue un juez militar el que absolvió al suboficial y que la PNP no lo separó de sus funciones porque la Inspectoría de dicha institución no encontró responsabilidad.

Asimismo, el General Ramírez se refirió a la separación del caso de la fiscal Castillo Chirinos, quien solicitaba que Elvis Miranda sea sentenciado a 20 años de pena privativa de la libertad por el delito de homicidio, así como al pago de S/80.000 en favor del delincuente a quien abatió durante una persecución.

“La fiscal Mirian Castillo Chirinos, quien acusaba a Miranda por el delito de homicidio por 20 años de pena privativa de la libertad y el pago de 80 mil soles ya fue suspendida y el caso se lo quitaron para dárselo a una nueva fiscal, pero todavía está pendiente este tema en el fuero común”, comentó.

Finalmente, el abogado indicó que el suboficial cuenta con el respaldo del comando de la Policía, así como del Ministerio del Interior y esperan que se termine de absolver a Miranda en el fuero común para que pueda superar esta etapa.

