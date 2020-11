Empleada del hogar está a punto de perder su casa por retraso en pagos al banco

¡Terrible! La trabajadora del hogar, Luz Marina Ccari Álvarez acudió al programa En Defensa de la Verdad para poder solicitar ayuda, dado que está a punto de perder su casa, luego de retrasarse en sus pagos con el banco. La mujer asegura que tuvo que dejar de pagar porque salió embarazada y tuvo complicaciones de salud.







La trabajadora indicó que solicitó hace un año un préstamo de S/ 14.000 y que su pago fue programado para un plazo de 36 meses. Sin embargo, salió embarazada y tuvo una gestación con diversas complicaciones, razón por la cual su menor hijo nació con algunos problemas de salud que la llevaron a dejar de pagar.





“Cuando yo salí gestando mi embarazo era de alto riesgo y aún así me acerqué al banco a pedir que me den 3 meses para poder nivelarme en los pagos, pero ellos me cerraron la puerta y me dijeron que tenía que pagar o me quitarían mi casa y la pondrían en remate”, comentó a Exitosa.

Por otro lado, se sabe que el caso de Luz Marina se encuentra en un estudio de abogados designado por la entidad bancaria. Luego de tomar conocimiento de ello, la mujer refiere que se apersonó a pedir ayuda al estudio y le dijeron que tenía dos opciones, la primera era cancelar la deuda total en los próximos días o pagar un monto de S/1.500 o S/1.800 mensual ya que ahora su deuda supera los S/19.000.

Asimismo, la madre recurrió a la oficina de asesoría gratuita del Ministerio de Justicia para solicitar un abogado que la oriente, pero le indicaron que no podían hacerlo y le aconsejaron que cuide a su hijo, de acuerdo a lo reportado por la mujer.

“Fui a la oficina del Ministerio de Justicia para que me ayuden con asesoría gratuita, y le comenté mi caso, le dije que no tenía dinero pero me dijeron que lo lamentaban porque no me podían ayudar y me dijeron que debería de tener cuidado y que cuide a mi hijo”, aseguró entre lágrima Luz.

Finalmente, Ccari enseñó documentación de la Sunarp en la que se detalla que su vivienda se encuentra sometida a un pedido de embargo por parte del banco.

