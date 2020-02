¡Empiezan las fases finales de Champions League! Partidazo en Madrid

Los octavos de final de la Champions se abren con el choque de dos estilos. Atlético de Madrid recibe a Liverpool, el actual campeón, en el estadio Wanda Metropolitano (3 pm.). Difícil decir quién es favorito, pero está claro que el que ganará será el fútbol por la calidad de jugadores que se verá en la cancha.

“Veo optimismo, ilusión, un estadio que reventará, unos futbolistas con una ganas impresionantes de jugar. Estamos preparando el partido con el mayor de la pasión y la ilusión que tenemos”, dijo Diego Simeone, técnico del conjunto ‘colchonero’.

Los locales no contarán con el portugués Joao Félix, el mexicano Héctor Herrera y el inglés Kieran Trippier, pero sí con Diego Costa, quien superó una lesión. El arquero Jan Oblak confía en hacerse respetar en casa: “Creo que un equipo que en el último año casi no ha perdido es favorito, pero eso no significa que bajemos los brazos y dejemos que hagan lo que quieran”.

Los ‘Reds’ llegan apoyados por la historia. Han ganado sus once últimas eliminatorias a doble partido en torneos europeos. Además, en la Premier están imparables: ganaron 25 partidos y solo empataron uno.

Sin embargo, Jurgen Klopp, su técnico, no se desubica. “Jugar contra el Atlético es una de las cosas más difíciles para un futbolista. Puede que estén pasando una época de transición, pero van a crear oportunidades. Será muy complicado”, aseguró. Se viene un partidazo.

Respeto total

Jurgen Klopp, fiel a su estilo, se mostró respetuoso de su colega rival. “La gente dice que soy emocional en la banda, pero comparado con Simeone, yo estoy en el nivel 4 y él en el 12, viendo los partidos”, señaló el alemán.

Neymar arrancará en el equipo francés PSG visita al Dortmund

La duda quedó despejada: Neymar dejó atrás su lesión a las costillas y será titular en el PSG, que visitará al Borussia Dortmund en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions (3 pm.). El brasileño, que estará en el ataque junto a Mbappé, Di María y Lautaro Martínez, reaparecerá luego de estar ausente en cuatro partidos del equipo francés.

Es una buena oportunidad para que ‘Ney’ se cobre una revancha personal. Sucede que solo ha jugado dos partidos de esta edición del torneo europeo: en el empate 2-2 ante Real Madrid y en el triunfo por 5-0 ante Galatasaray de Turquía.