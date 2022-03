Emolienteros del Perú anuncian marcha a nivel nacional ante alza de precios

En entrevista para Exitosa, el secretario general de Federación Nacional de Trabajadores Emolienteros y Afines del Perú (FENTEP), Edgar Sáenz, informó que el gremio realizará una marcha a nivel nacional ante el alza de precios de los insumos que utilizan para vender sus productos.

“Todos los productos que vendemos han subido un cien por ciento a más. Prácticamente, ya llegó al techo y ya no alcanza más. Le comento que vamos a hacer una marcha a nivel nacional contra este abuso que está sucediendo y contra el alza brutal. La gente pobre ya no puede tomar un buen desayuno, antes costaba 1 sol o 2 soles, pero eso ya no nos sale”, dijo en entrevista para Exitosa.

También puedes leer: “Si Perú le gana a Uruguay, la venta de camisetas se dispararía al menos un 20%” en Gamarra

Sáenz precisó que algunos emolienteros ya no pueden pagar impuestos a los municipios porque no generan ganancias tras el incremento del “precio del azúcar, huevo, leche, vasos descartables, aceite, gas y otros”.

“En La Victoria, por ejemplo, cobran 25 soles diarios. Estamos hablando de casi 9 mil soles al año. ¿De dónde vamos a pagar los emolienteros? ¿Dé dónde va a pagar esta pobre gente tanta cantidad?“, sostuvo.

El secretario general del FENTEP indicó que esta marcha será “una medida preventiva”. No obstante, advirtió que más adelante podrían tomar otras medidas y convocar a más trabajadores en todo el territorio nacional. “Vamos a tener una marcha preventiva, pero si no nos hacen caso lo vamos a realizar a nivel nacional“, agregó.

Sáenz mencionó que aproximadamente existen uno 80 mil emolienteros en todo el país, de los cuales el 75 % son mujeres y adultos mayores.

“Es un abuso de los alcaldes, deben entender que nosotros estamos siendo golpeados con el alza del costo de los productos que nosotros vendemos“, reiteró.

El representante del FENTEP informó que, por el momento, los desayunos se están vendiendo a partir de los s/2.50, pero no descartan aumentar los precios en los siguientes días.

“Con el dolor de nuestros corazones, vamos a tener que subir los precios para ganar algo“, lamentó.

También te puede interesar: Puno: ciudadanos acatan paro contra alza de precios de pasajes de transporte urbano

Más noticias en Exitosa: