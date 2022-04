Embajada de Alemania al premier Torres: Hitler fue un fascista y genocida, no es el referente de ningún tipo

Continúan los pronunciamientos. Luego de las declaraciones del premier Aníbal Torres sobre Hitler, la embajada de Alemania emitió un comunicado en donde se le recuerda al primer ministro que el exlíder del régimen nazi fue el responsable de un genocidio que terminó con la vida de 6 millones de judíos.

“Adolf Hitler fue un fascista y genocida, en cuyo nombre se llevó a cabo desde Alemania, la peor guerra de todos los tiempos y se cometió un genocidio de 6 millones de judíos. Frente a este escenario, Hitler no es el referente adecuado como ejemplo de ningún tipo”, señaló la embajada de Alemania mediante un pronunciamiento.



DECLARACIONES FUERON MALENTENDIDAS, SEÑALA TORRES

Aníbal Torres señaló que se malentendió lo que quiso decir y aclaró que nunca puso al exlíder del régimen nazi como ejemplo a seguir.

“No hay que mal entender las cosas, no estoy tomando a Hitler como ejemplo a seguir, porque he dicho también que fue un gran criminal”, declaró Aníbal Torres desde Huancayo. Acto seguido, pidió disculpas al embajador de Israel.

“Señor embajador de Israel, si cree que lo he ofendido le pido disculpas, vamos a conversar personalmente”, añadió el titular de la PCM.

