Elvis Vergara: “Queramos o no, no hay votos suficientes para la vacancia de Pedro Castillo”

El vocero de la bancada de Acción Popular, Elvis Vergara, aseguró que si bien un grupo de parlamentarios buscan la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo, en el Congreso no hay los votos suficientes (87) para concretar el procedimiento.





“No vamos a negar que hay un sector del Congreso que está ansioso por vacar al presidente, pero es un sector minoritario que no cuenta con los votos necesarios. Queramos o no, no hay votos suficientes para la vacancia presidencial“, dijo en entrevista para Exitosa.

El congresista acciopopulista aseguró que, desde su bancada, tampoco ven viable una eventual renuncia del jefe de Estado o su destitución a través de una denuncia constitucional.

“No podemos quedarnos observando al país paralizado. […] Lo que necesitamos es hacer un punto aparte, dejar atrás todo lo que pasó y empezar una ruta de trabajo”, sostuvo.

Consultado por la reunión que mantuvo la titular del Legislativo, María del Carmen Alva, junto con otros parlamentarios en un hotel de Miraflores para presuntamente tocar el tema de la vacancia presidencial, mencionó que la presidenta del Congreso “nunca ha pedido” la salida de Pedro Castillo.

“No tengo la intención de defender a Maricarmen Alva, pero no hay ninguna declaración de la presidenta del Congreso en donde pida la vacancia. […] Confabular fuera de los parámetros constitucionales sí amerita una denuncia, pero eso no ha habido“, sostuvo.

En esa línea, calificó de “vergonzoso” que la ministra de Trabajo y legisladora, Betssy Chávez, haya presentado una denuncia contra Alva Prieto por haberse reunido con diferentes legisladores, según sustentó, para intentar modificar la Constitución para destituir al mandatario.

Polémica

Este último viernes, el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ informó que la titular del Legislativo mantuvo una reunión en el hotel Casa Andina Premium con voceros de otras bancadas para tratar la vacancia del presidente Pedro Castillo.

Patricia Juárez y Hernando Guerra García, de Fuerza Popular; Jorge Montoya y Alejandro Muñante, de Renovación Popular; Norma Yarrow y José Williams, de Avanza País; Carlos Anderson (Podemos Perú), Lady Camones (Alianza para el Progreso), Luis Arriola (Acción Popular) fueron algunos de los legisladores presentes.

