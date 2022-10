Elvis Vergara: “Jamás hemos recibido nada a cambio de votos”

El congresista de Acción Popular, Elvis Vergara, sostuvo que su asistencia a Palacio de Gobierno fue por una convocatoria del presidente de la República, Pedro Castillo, sin embargo, indicó que ese día el mandatario tuvo un incidente y “mandó a alguien a atendernos”. Además, recalcó que “jamás” recibieron nada “a cambio de votos”.

“En realidad no es que buscábamos a Pedro Castillo, ¿por qué vamos a buscar a Castillo? Lo que pasa es que habíamos asistido a mérito a una convocatoria realizada por el presidente. En ese entonces, el presidente tuvo incidente, su hija se enfermó y tuvo que retirarse, y mandó a alguien a atendernos. En todo caso, Palacio de Gobierno no es una habitación, debe tener cien habitaciones y no voy a saber quien está en cada una de ellas“, declaró a la prensa.

En esa misma línea, el parlamentario mencionó que de las 16 mociones de interpelaciones solamente en dos votó en contra.

“En toda mi vida política de repente alguien viene y me dice si conozco a una persona que sea bueno en algo, probablemente en algún momento nos hayan dicho de esa manera, pero jamás hemos recibido nada a cambio de votos. Se dice que he estado votando en comparsa con el Ejecutivo, en las 16 mociones de interpelación que ha habido hasta ahora en el Congreso, solo en dos he votado en contra“, añadió.

