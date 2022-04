Elvia Barrios insiste en convocar al Consejo de Estado: Las misivas que envié no han tenido respuesta

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, insistió en que se convoque una sesión del Consejo de Estado e informó que las dos misivas que envió al presidente de la República, Pedro Castillo, para que se lleve a cabo esta instancia no ha tenido respuesta positiva, pese a la “grave crisis” que afronta el país.

“Las dos misivas que he enviado al señor presidente no han tenido respuesta, aun cuando el premier sí me ha señalado la posibilidad de un Consejo de Estado. Yo creo que es importante que los poderes del Estado y los órganos constitucionales se reúnan a fin de articular acciones y plantear propuestas concretas a la grave crisis que vive nuestro país”, sostuvo a la prensa.

“Ninguno de los órganos constitucionales ni poderes del Estado puede estar de espaldas a una realidad que tenemos, y es que nos encontramos en una grave crisis de las instituciones, y la única forma es que quienes estamos a cargo de los poderes y los órganos constitucionales, encontremos fórmulas para articular, proponer y solucionar esos problemas”, añadió.

También puedes leer | Pedro Francke sobre cambio de Gabinete Ministerial: “Es la última oportunidad de Pedro Castillo”

Cabe indica que el Consejo de Estado reúne a las más altas autoridades de mayor rango de los tres poderes del Estado, es decir, el presidente de la República, los titulares del Parlamento y Poder Judicial. Asimismo, podría contar con la presencia de otras autoridades, como el fiscal de la Nación.

En otro momento, Elvia Barrios se mostró en contra de la aplicación de la pena de muerte en el país y de la salida del Pacto de San José, tal como lo propone un sector de la población tras el caso de la menor de 3 años que fue raptada y ultrajada en Chiclayo (Lambayeque).

“Recuerden que nosotros somos signatarios de la Convención (de San José) y tenemos que cumplir (lo que dice) la Convención. (La pena de muerte) es una decisión que hay que meditar, pero yo no estoy de acuerdo con ello”, dijo.

Más en Exitosa