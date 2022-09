Elvia Barrios: Es lamentable que se denigre el trabajo de las instituciones, no favorece al sistema democrático

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, lamentó que se denigre a la Fiscalía por sus investigaciones a ciertos miembros del Poder Ejecutivo, vinculados a presuntos actos de corrupción; y resaltó que dicha situación no favorece al sistema democrático.

En ese sentido, le solicitó a quienes hacen uso de “articulaciones denigrantes” entrar a un diálogo abierto y de respeto.

“Es lamentable que se denigre el trabajo de las instituciones porque eso en nada favorece al sistema democrático, antes bien lo debilita, y en todo caso pedirle a quienes hacen uso de aquellas articulaciones denigrantes que dejen de lado para entrar a un diálogo de respeto y abierto“, expresó ante la prensa.

De igual manera, Barrios consideró que, “quienes están al mando de las instituciones” deben tener una “línea de dialogo abierta, pero fundamentalmente de respeto mutuo”.

También te puede interesar: Tello tras ausencia de Pedro Castillo en homenaje a Santa Rosa: No debió faltar a una fecha importante de la PNP

“En el Poder Judicial no hacemos persecución política”

Cabe recordar que, anteriormente, la presidenta de Poder Judicial negó que en el Perú exista un “golpe judicial”, en respuesta a las críticas del Gobierno y el partido de Perú Libre sobre los procesos legales que afronta el presidente Pedro Castillo y su entorno familiar.

Además, calificó de “desacertadas” las declaraciones del congresista de la bancada Bloque Magisterial, Edgar Tello, quien dijo que “antes se cambiaban Gobiernos con golpes de Estado y ahora se pretende hacerlo con golpe judicial”, y aseveró que esa expresión no responde a la realidad.

Elvia Barrios también afirmó que le ha solicitado al mandatario y al premier Aníbal Torres que tengan “mesura en sus expresiones” y reiteró que dentro del organismo autónomo no se realiza “persecución política”.

“Siempre he solicitado no solo al presidente de la República, sino también al premier mesura en sus expresiones, y he señalado que en el Poder Judicial impartimos justicia y no hacemos persecución política”, aseveró.

Otras noticias en Exitosa