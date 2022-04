Elvia Barrios sobre Castillo: “Me expresó su voluntad para hacer el Consejo de Estado”

Atención. Este viernes, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, afirmó haber manifestado su preocupación y desazón al primer mandatario de la Nación, Pedro Castillo, por no fijar una fecha para el Consejo de Estado.

“Le he expresado mi desazón, precisamente, por la carta en la que pone una fecha abierta para la reunión (del Consejo de Estado). Pero me ha expresado la posibilidad muy cercana de volvernos a reunir para tratar estos temas de Estado”, manifestó ante los micrófonos de Exitosa.

De esta manera, la titular del Poder Judicial, se reunió con Pedro Castillo en marco de la ceremonia por el 25 aniversario de la Operación Chavín de Huántar, donde dijo que le expresó su inconformidad porque el mandatario no respondió de forma concreta sus pedidos para que se convoque a un Consejo de Estado.

En esa línea, Barrios comentó que espera que Castillo cumpla con ejecutar una sesión del Consejo de Estado. Por ello, consideró que a las máximas autoridades les falta dimensionar el valor que tiene la referida asamblea para el país.

“Las dos misivas que he enviado al señor presidente no han tenido respuesta, aún cuando el premier sí me ha señalado la posibilidad de un Consejo de Estado. Yo creo que es importante que los poderes del Estado y los órganos constitucionales se reúnan a fin de articular acciones y plantear propuestas concretas a la grave crisis que vive nuestro país”, aseveró.

Por otro lado, Barrios Alvarado advirtió que otras instituciones deberían también reunirse de manera oficial, tal como el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia que preside Pedro Castillo, así como la Comisión de Alto Nivel (CAN).

“Hay una gran crisis en el país y la única forma de salir de esta crisis es que los órganos constitucionales y poderes del Estado articulen medidas y dicten disposiciones para poder dictar lo más adecuado”, sentenció.

