Eloy Espinosa-Saldaña: Si desaparece el Tribunal Constitucional, “la solución es la calle y eso es muchísimo más peligroso”

En entrevista con Exitosa, el actual magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña, afirmó este viernes que “la calle” sería la solución ante una eventual desactivación del máximo intérprete de la Constitución.

También te puede interesar: Bellido anuncia ley para “regular elección de miembros del TC” tras indulto a Alberto Fujimori

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el tribuno afirmó que el TC actúa como un mediador entre el Ejecutivo y Legislativo, poderes del Estado actualmente inmersos en una confrontación política, por lo que consideró “peligrosas” las declaraciones del premier Aníbal Torres acerca de la eliminación de dicha institución.

“A nosotros (magistrados) se nos da un escenario en el cual un Congreso anterior (2016-2019) donde había una mayoría muy compacta (bancada fujimorista) y sacaban leyes que atacaban la constitucionalidad. ¿Quién le puso el pare a esta situación? El TC. Entonces, si hoy día preguntas en un conflicto entre Gobierno y el Congreso si el tema es inconstitucional, van a decir que irán al TC“, declaró en nuestro medio.

Por ello, agregó el magistrado, el tribunal “se ha ganado un sitio como un gran componedor de conflictos políticos, económicos y sociales con criterios jurídicos y ese rol me preocupa que se vaya a perder, porque si se pierde el mediador, quien resuelve el problemas sería [la calle]. Cuando no hay una solución jurídica, la solución es la calle y eso es muchísimo más peligroso”.

Sobre la postura del primer ministro sobre el TC, reveló que no viene de ahora sino de hace 30 años, y la conoció cuando ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para ejercer la docencia y el ahora titular del PCM era rector de la referida casa de estudios.

“Yo conozco a Aníbal Torres cuando entré a dictar como profesor a San Marcos, él era decano, nos conocemos ya hace muchos años, y esa posición de Aníbal no es nueva, esa posición es de hace 30 años. Él nunca ha creído en el Tribunal Constitucional, yo puedo tener muchos amigos, o gente conocida, pero no tengo coincidir en todos los temas con él. Puedo tener discrepancias y eso no hace que califique uno al otro. Aníbal es consecuente con lo que ha dicho durante toda su vida, él no cree en el TC”, enfatizó.

Aunque no cuestionó la posición de Torres Vásquez, Espinosa-Saldaña destacó la presencia del órgano en el Estado al otorgar la interpretación constitucional para así sentar jurisprudencia de manera democrática.

Sobre el indulto

Como se recuerda, el Tribunal Constitucional declaró este jueves fundado el habeas corpus presentado a favor de Alberto Fujimori y restableció los efectos del indulto humanitario que le otorgó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017.

La votación fue la siguiente: a favor del recurso, los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero; mientras que los magistrados Marianella Ledesma, Eloy Espinoza-Saldaña y Manuel Miranda, se opusieron al mismo.

Augusto Ferrero, en su calidad de presidente del TC, ejerció el voto dirimente. Con ello, explica, la sentencia que declara fundada la demanda quedó conformada por los votos de los magistrados Ferrero Costa, Sardón de Taboada y Blume Fortini.

La referida sentencia, entre otros, declara fundada la demanda, restituye los efectos de la Resolución Suprema 281-2017-JUS, del 24 de diciembre del 2017, que concedió el indulto humanitario al demandante, y dispone su libertad.

Lo más visto en Exitosa