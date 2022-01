Eloy Espinosa-Saldaña: “Se tienen que tomar todas las medidas penales, civiles y administrativas contra Repsol”

En entrevista con Exitosa, el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña, instó al Gobierno a tomar medidas penales, civiles y administrativas contra la empresa Repsol tras el derrame de petróleo en Ventanilla.





“He trabajado muchos años en tema ambiental y ya en el mes de enero han habido cuatro derrames en la zona del Oleoducto Norperuano (Loreto). Lo de la Refinería La Pampilla no es nuevo, en el 2020 hubo un derrame más pequeño. Bueno, hay que tomar todas las medidas penales, civiles y administrativas que se tienen que tomar“, declaró en nuestro medio.





El tribuno indicó que corresponde a los ministerios de Producción (Produce) y de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) proteger a los pescadores artesanales y comerciantes afectados por el desastre ecológico.

“Produce tiene que multar para poder proteger a los pescadores artesanales, más de 1500 de ellos se han quedado sin trabajo. Por su parte, el Mincetur tiene que promover a los restaurantes de la zona del Ancón porque han disminuido en 90% su cobertura de recepción de gente”, detalló.

Por otro lado, Espinosa-Saldaña rechazó las explicaciones del director ejecutivo de Repsol Perú, Jaime Fernández-Cuesta, sobre lo sucedido en la refinería La Pampilla y el trabajo que se viene realizando para la recuperación de las áreas afectadas.

“Oír al jefe de Repsol Perú es prácticamente un chiste. Él dice que van a ayudar a limpiar las playas pero eso no lo están haciendo al ritmo que se tiene que hacer, ya el derrame está por Chancay y sigue subiendo”, manifestó.

En esa línea, Espinosa-Saldaña consideró urgente la labor de remediación en las zonas afectadas al anotar que existe el riesgo de que el daño sea irreversible.

“El problema no es solo es limpiar las playas, porque también hay una labor de remediación. ¿Qué pasa con el fondo del mar? En las peñas y más abajo se queda pegado el petróleo y no permite que haya plancton y desarrollo de vida marina. Si eso no se hace con rapidez, se incrusta y toma años sacarlo”, aseveró.

“Hay que tomar acciones exigentes y urgentes porque sino vamos a estar con situaciones de daño irreversible“, añadió.

Posteriormente, dijo estar totalmente de acuerdo en que la población priorice y actúe en cojunto respecto a este tema, a pesar estar fraccionada políticamente. “No queda de otra”, puntualizó el magistrado en Exitosa.

Desastre ambiental

El pasado 15 de enero se reportó un derrame de crudo en el mar de Ventanilla, que la empresa alude se produjo tras el fuerte oleaje registrado en la costa peruana, por la erupción de un volcán submarino en Tonga, Oceanía.

Lo vertido al mar se calcula en unos 6 mil barriles de petróleo. La mancha de petróleo se extiende por el litoral de Ventanilla y ha llegado localidades como Ancón y Chancay, donde se registra un impacto negativo en la flora y fauna marina.



