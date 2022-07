Elizabeth Fabián, docente con discapacidad: Muchas de las barreras que tenemos es el acceso para trasladarnos

La docente con discapacidad, Elizabeth Fabián, en entrevista con Exitosa, resaltó que las personas que presentan alguna discapacidad motriz tienen dificultades para poder trasladarse en las calles.

“Lamentablemente, muchas de las barreras es el acceso que tenemos para poder trasladarnos […] Usualmente yo me movilizo en taxi porque subir a un transporte público es imposible porque no tengo ese acceso. Subir, tal vez, a un alimentador del Metropolitano es esperar una hora porque solamente hay uno solo para poder subir, y a veces el tiempo apremia y no puedo esperar”, reveló Fabián.

Además, contó que en el distrito de San Martín de Porres – donde vive – las veredas son “como una montaña rusa”; por ello, usualmente se moviliza por la pista ya que ir por la vereda le resulta “algo inseguro”.

De igual manera, dijo que en algunos colegios le asignaron aulas en el segundo piso y, al no haber ascensores, tuvo que buscar que alguien la cargara para subir; por lo cual consideró que se necesitan hacer mejoras en el tema de la infraestructura.

“Muchas veces por mantener el trabajo he tenido que buscar un ascensor humano, buscar una persona que me cargue hasta arriba”, afirmó.

Así mismo, señaló que para mejorar el nivel educativo en el país se requieren hacer muchos ajustes.

“Yo considero que hay que hacer muchos ajustes, comenzando (con) el Ministerio de Educación, creo que tenemos que considerar a los maestros que hacemos un gran esfuerzo día a día para sacar a los estudiantes adelante. También creo que las herramientas tecnológicas en estos años de pandemia han sumado muchísimo para que los estudiantes y tanto maestros, puedan explorar este nuevo ámbito”, precisó.

La maestra reveló que su pasión por la docencia nació desde muy pequeña, cuando se sentaba al lado de sus profesores y era su “secretaria”.

Elizabeth Fabián confesó que, en los ochos años que ya pasaron desde el accidente que tuvo, se enfrentó a “miradas” de algunos padres juzgando que ella les fuera a enseñar a sus hijos, pero el estigma que tuvieron al inicio se fue al ver el aprendizaje que obtuvieron los pequeños.

